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Рада достроково припинила повноваження нардепа «Слуги народу» Андрія Холодова

Новим нардепом від «Слуги» має стати юрист «Квартал 95» Микола Тарарін.

Рада достроково припинила повноваження нардепа «Слуги народу» Андрія Холодова
Фото: rbc.ua

Верховна Рада України на засіданні 9 серпня позбавила повноважень за власною заявою народного депутата фракції «Слуга народу» Андрія Холодова

За Постанову 9575 «Про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Холодова А.І.» проголосували 308 нардепів. Про результати голосування повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк. 

«Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», — йдеться у постанові. 

Раніше Холодов пояснив, що складає депутатські повноваження через хворобу в родині. Він надіслав фракції «Слуги народу» звернення з роз'ясненням свого кроку.

Нагадаємо, що 28 липня журналісти програми «Схеми» повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України й відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії. За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.

За партійним списком наступним нардепом від «Слуги народу» має стати кандидат під номером 147 — Микола Олександрович Тарарін. 

Відповідно до даних ЦВК, Тарарін Микола Олександрович народився 24 квітня 1979 року, у 2019 році працював адвокатом в ТОВ ЮФ "Гелон". Має вищу освіту. 

На сайті ГО "Рух ЧЕСНО" стверджується, що він закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

У 2015 році Тарарін отримав від Ради адвокатів Київської області.

На момент балотування у 2019 році Тарарін працював у юридичній фірмі "Гелон", яка, за даними "Руху ЧЕСНО", представляла й інтереси студії "Квартал 95".

Згідно з даними YouControl, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон". Власником обох був Сергій Іонушас — нардеп від "Слуги народу", повідомляв "Рух ЧЕСНО".

Раніше ВРУ позбавила повноважень нардепа «Слуги» Юрія Арістова. На його місце за партійним списком у парламент зайшла нова нардепка Наталія Лактіонова.

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