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У Кропивницькому угруповання рекетирів очолював чинний депутат міської ради, - СБУ

Зокрема, зловмисники вимагали у бізнесмена 92 тисячі доларів неіснуючого боргу.

У Кропивницькому угруповання рекетирів очолював чинний депутат міської ради, - СБУ
Фото: Офіс Генпрокурора

У результаті спецоперації у Кропивницькому нейтралізовано злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Правоохоронці встановили, що під його керівництвом кримінальники «вибивали» 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи. При цьому за даними Офісу Генпрокурора, під час зустрічей, вимагаючи «борг», депутат неодноразово наносив тілесні ушкодження потерпілому. 

Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини «данини». Перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання ним першого «траншу» від підприємця. 

За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.  

Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом. 

На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). 

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. 

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

 Нагадаємо, у Харкові злочинне угрупування під виглядом СБУ займалося вимаганням. Озброєна банда вдиралися до помешкань та грабувала людей, імітуючи проведення “обшуків”.

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