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​Керівника Бердянського порту, який сприяв розграбуванню українського зерна, заочно засудили до 10 років тюрми

Окупанти за його допомогою переправили до Росії майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

​Керівника Бердянського порту, який сприяв розграбуванню українського зерна, заочно засудили до 10 років тюрми
Фото: СБУ

Суд призначив 10 років ув'язнення керівникові окупаційного Бердянського морського торговельного порту, який сприяв розграбуванню української агропродукції.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Починаючи від червня 2022 року із захопленого порту під керівництвом зловмисника росіяни переправили до РФ майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

"Для транспортування агропродукції зловмисник залучив морські судна "Сормовский-48" та "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту РФ", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Оскільки засуджений переховується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, то початок терміну відбування покарання рахуватимуть із дня затримання.

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Нагадаємо, зерно, яке зібрали на окупованій частині Херсонської області, окупанти вивозять через порти у Криму

Тим часом колаборант із Куп’янська Харківської області, який хотів вивезти до Росії 700 тонн зерна, за вироком суду проведе за ґратами 13 років.

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