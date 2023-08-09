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За пів року чисельність українських держслужбовців зменшилася на 2,7 тисячі осіб

У 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тисячі осіб.

За пів року кількість працівників органів державної влади скоротилася на 2,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Станом на 1 липня цього року у 107 українських органах держвлади фактично працює 173,1 тисячі осіб. 

Загалом в органах державної влади станом на початок ІІІ кварталу цього року функціонують (без урахування сектору безпеки і оборони):

  • Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 
  • 20 служб, 
  • 14 агентств, 
  • 4 інспекції, 
  • 4 комісії, 
  • 8 інших державних органів, чисельність яких встановлює уряд, 
  • дев'ять державних органів, чисельність яких Кабмін не встановлює, 
  • 24 місцеві державні адміністрації,
  • шість органів судової влади.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках. 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Торік Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відповідно до документа, держслужбовців пропонували бронювати як військовозобов’язаних.

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