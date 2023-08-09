Росіяни безуспішно спробували відбити Старомайорське на Донеччині, - Генштаб

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

На Бахмутському наші воїни стійко тримають оборону і відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. А на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії росіяни українські підрозділи відбили ворожі атаки в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. А на Запорізькому ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіяни, один - по зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт окупантів.

Водночас упродовж доби росіяни завдали два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Відбулось 22 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області;

росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському загарбники з авіації вдарили по районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області;

загарбники з авіації вдарили по районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області; на Запорізькому ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Львового, Комишан Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Новотягинка, Антонівка та Велетенське Херсонської області, місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, Старомайорське звільнили у липні 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою територіальної оборони "Арей".

Раніше ЗСУ звільнили Благодатне і Макарівку на Донеччині, а також захопили у полон окупантів. Крім цього, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки – біля села Веселе.