Глава НАЗК про перевірки військкомів: Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що моніторинг способу життя військкомів показує, що більшість працівників ТЦК мають звичайне житло.

Як зазначив Новіков у інтерв'ю "Укрінформу", НАЗК розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів при загальній кількості керівного складу ТЦК 1795.

"Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень... Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де”, - сказав глава НАЗК.

Нагадаємо, правоохоронні органи тим часом продовжують викривати факти корупції серед посадовців військкоматів. Так, Державне бюро розслідувань затримало начальника Голосіївського військкомату у Києві − учасника масштабної схеми переправлення призовників за кордон. Чоловікам оформлювали пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби вартістю $10 тис.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ексочільник Запорізького обласного ТЦК). Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

На Полтавщині піймали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів, який вимагав 70 тис. грн від власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.