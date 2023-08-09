ЗСУ знищили два ворожі танки Т-80

Під час відбиття атак ліквідовано 51 загарбника.

Сили оборони України на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два ворожі танки Т-80.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Луганська ОВА.

За словами речника, загалом росіяни п'ять разів атакували наші позиції на Лиманському та Куп'янському напрямках. Зокрема, й у районі Білогорівки.

"Також ворогом здійснено 16 авіаційних нальотів. Артилерією різних калібрів і видів 522 рази окупанти обстріляли позиції українських військ. Також під час відбиття атак ліквідовано 51 загарбника, а 117 отримали поранення", - сказав Череватий.

Військовим вдалося знищити два ворожих танки Т-80, БМП-2; два міномети; протитанкову гармату "Рапіра"; станцію радіоелектронної боротьби; два безпілотники "Орлан-10"; вісім дронів-камікадзе; польовий склад з боєприпасами.

Нагадаємо, що на сході України основним напрямком наступу ворога залишається Купʼянський. Росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська.