Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили два ворожі танки Т-80

Під час відбиття атак ліквідовано 51 загарбника.

ЗСУ знищили два ворожі танки Т-80
Сергій Череватий

Сили оборони України на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два ворожі танки Т-80.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Луганська ОВА.

За словами речника, загалом росіяни п'ять разів атакували наші позиції на Лиманському та Куп'янському напрямках. Зокрема, й у районі Білогорівки.

"Також ворогом здійснено 16 авіаційних нальотів. Артилерією різних калібрів і видів 522 рази окупанти обстріляли позиції українських військ. Також під час відбиття атак ліквідовано 51 загарбника, а 117 отримали поранення", - сказав Череватий.

Військовим вдалося знищити два ворожих танки Т-80, БМП-2; два міномети; протитанкову гармату "Рапіра"; станцію радіоелектронної боротьби; два безпілотники "Орлан-10"; вісім дронів-камікадзе; польовий склад з боєприпасами.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що на сході України основним напрямком наступу ворога залишається Купʼянський. Росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies