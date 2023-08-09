Суд визнав законним розірвання договору між УПЦ МП та Києво-Печерською Лаврою

Договір було розірвано у березні цього року.

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої Лаври, що уклали монастир УПЦ (МП) та заповідник "Києво-Печерська Лавра".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"9 серпня Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври", - інформують у МКІП.

Зазначається, що тим самим Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Києво-Печерської Лаври УПЦ, що надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном 29 березня 2023 року. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Як заявив виконувач обов’язків директора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко, передача об’єктів культурної спадщини і мощів святих від монастиря, який підпорядковується Українській православній церкві до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра" має бути завершена до кінця року.

Нещодавно суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври: представники московського патріархату не мають права перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври.