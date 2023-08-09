Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники заборонили в’їзд росіянину, який жив в Україні

У його телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресії.

Прикордонники заборонили в’їзд росіянину, який жив в Україні
Фото: ДПСУ

Прикордонники заборонили в’їзд 71-річному росіянину, який жив в Україні, і симпатизував "рускому міру".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

В поле зору правоохоронців чоловік потрапив у пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині на кордоні з Молдовою.

Зазначається, що власник паспорта з двоголовим птахом з 2003 року мав посвідку на постійне проживання в Україні та їхав з-за кордону в супроводі доньки – громадянки України.

Попри тривале проживання в нашій країні, чоловік залишався близьким до ідеології "руского міра". Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники спільно з представниками СБУ в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики.

Вказано, що навіть під час спілкування у пункті пропуску росіянин висловлював своє незадоволення, що в Україні змінюють дати відзначання свят чи роковин та відмовляються від інших символів російського імперіалізму. За прихильність до політики країни-агресора прикордонники заборонили чоловікові в’їзд в Україну терміном на три роки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на Житомирщині переселенка з Донеччини передавала ворогу розташування ремонтних баз ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies