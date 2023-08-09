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В Україні з'являться електронні архіви

Проєкт масштабують на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.

В Україні презентували пілот проєкту "е-Архів", який дозволить зберігати документи державних органів влади в електронних архівах. 

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"е-Архів"реалізували міністерства юстиції та цифрової трансформації, Державна архівна служба України, а також проєкт EU Project Pravo-Justice спільно з іншими партнерами.

У Мінцифри пояснили, що архівну інформацію оцифрують та внесуть у систему документообігу, тож державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини. 

"Це особливо важливо під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим. Жодних поїздок по державних архівах — щоб отримати доступ, треба лише зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених папок. Кілька кліків —  і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію", - розповіли у відомстві.

Тестування проєкту "е-Архів" відбулося в системі "АСКОД". На першому етапі сформували та передали окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву. Опісля проєкт масштабують на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.

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Нагадаємо, голова Державної архівної служби України, історик Анатолій Хромов раніше заявив, що наслідки підриву Каховської ГЕС загрожують архівному фонду України. Зокрема, під загрозою затоплення державний архів Херсонської області.

До речі, торік через кібератаку припинив роботу сайт Державної архівної служби.

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