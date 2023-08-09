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В Україні 10 серпня переважно без опадів

У Києві та області опади не очікуються.

В Україні 10 серпня переважно без опадів
Фото: Андрей Слезенко

В Україні в четвер, 10 серпня, переважно без опадів, дощі ймовірні вдень у східних, південно-східних та західних областях.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі без опадів; вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях короткочасні дощі з грозами, у більшості західних областей невеликі дощі, окремі грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, в західних областях 19-24°; у південній та східній частинах вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області 10 серпня опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень 24-26°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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