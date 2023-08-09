Німеччина передала Україні дві установки Patriot

Також у пакеті допомоги 6 525 снарядів калібру 155 мм.

Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У новий пакет допомоги також увійшли:

10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

6 525 снарядів калібру 155 мм;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 машин прикордонної охорони;

4 розвідувальних дрони VECTOR;

1 163 біноклів;

6 тягачів і 5 напівпричепів;

2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;

100 кулеметів MG5;

40 тисяч аптечок.

Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів. В уряді Німеччини зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів.

Раніше повідомлялось, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом".