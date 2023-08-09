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Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових

Для тих, хто бере безпосередню участь у боях, вони становитимуть 100 тис. грн.

Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Про це у Телеграмі написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

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Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 28 червня прийняла у другому читанні Закон №9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану". Закон передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 – 100 000 гривень – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.

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