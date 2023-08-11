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Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки

Тепер їх ввозитимуть без дозволу Держслужби експортного контролю.

Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки
Фото: Пресслужба КМУ

Кабінет Міністрів спростив імпорт комплектуючих для військової техніки.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Тепер компоненти військової техніки постачатимуть в Україну без дозволу Державної служби експортного контролю. Йдеться про імпорт спеціально призначених, чи модифікованих до військового використання компонентів.

До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю додали комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки, зокрема, комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів і компоненти до пілотованих літальних апаратів.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що таке нововведення суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. 

При цьому дозвільний порядок зберегли для імпорту товарів, про міжнародні передачі (імпорт) яких Україна подаєя звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані у терористичних цілях і обіг яких на території нашої держави обмежений законодавством. 

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Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив постанову, яка створює сприятливі умови для вітчизняних виробників БпЛА і налагодження масового виробництва. А до цього спростив процедуру імпорту будівельної продукції з ЄС.

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