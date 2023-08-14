Ринок цінних паперів в Україні сьогодні складається лише з ОВДП, - Магомедов

Ринок цінних паперів в Україні сьогодні складається лише з ОВДП. Про це в інтерв’ю liga.net заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Руслан Магомедов. Решта, за його словами, - це дрібні угоди, які не мають значного впливу на ліквідність.

“Як відомо, за час повномасштабної війни держава почала випускати так звані військові облігації, вони досі мають попит та приносять інвестиції як від фізичних осіб, так і бізнесу. Чому так? Чому лише облігації? Темп задають інвестори в цінні папери. Немає запиту, тож немає і пропозиції”, - заявив Магомедов.

Однак, за словами, голови НКЦПФР, комісія працює над лінійкою фінінструментів на кшталт сек’юритизації, аграрних розписок, деривативних контрактів, які сьогодні на різних етапах реалізації.

“Ми маємо синхронізуватись з учасниками ринку та рухатись в унісон у напрямку актуальності того, що потрібно на ринку для його життєздатності”, - вважає очільник НКЦПФР.

Також він відзначив, що для того, аби повернути довіру інвесторів до українського фондового ринку, потрібно діяти комплексно.

“Ми маємо паралельно працювати на всіх фронтах, створюючи фінансові інструменти та інструменти хеджування, робити публічні пропозиції, розбудовувати сучасну інфраструктуру – показувати практичний досвід довіри та створювати суспільний договір на ринку. Робити це все з розумінням, що це потрібно не тільки для ринку, а й для відновлення нашої економіки. Так, це не за один день і не одним проєктом, але треба багато працювати”, - резюмував Магомедов.