Вони обговорили перспективи інвестиційного співробітництва для відбудови України.

Глава українського уряду Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Важлива зустріч з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув з візитом до України. Обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Реалізуємо 5 спільних інвестиційних проєктів на 247 млн євро, готуємо ще три на 73 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр подякував німецькому уряду за підтримку – збройну, санкційну, фінансову і нагадав, що Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, більшість – у вигляді гранту.

Глава українського уряду також наголосив на необхідності посилювати санкції проти РФ та конфіскувати російські активи, які будуть головним джерелом фінансування відновлення.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня. Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабної війни.