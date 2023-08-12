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Міненерго повідомило, що в підземні сховища закачали вже понад 12,3 млрд кубів газу

Україна нарощує темпи видобутку власного блакитного палива.

Міненерго повідомило, що в підземні сховища закачали вже понад 12,3 млрд кубів газу
Фото: Міненергетики

Станом на серпень у підземні сховища закачали понад 12,3 млрд кубів газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За словами глави міністерства Германа Галущенка, видобуток та закачування газу відбуваються згідно з напрацьованим графіком, більше того - Україна нарощує темпи видобутку

Зокрема, третину видобутку в Україні забезпечують родовища на Полтавщині. Аби забезпечити стабільну роботу видобувних підприємств у воєнних умовах, їх обладнали дизельними електростанціями, посилюють фізичний захист та обладнують укриття для персоналу.

"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", - додав Галущенко. 

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Нагадаємо, у липні прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що в межах підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу. Україна готова до опалювального сезону на 60%. 

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