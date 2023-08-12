Польща створює оперативне угруповання на кордоні з Білоруссю

Міноборони започатковує операцію під назвою Rengaw , у межах якої діятиме група.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вирішив створити військове оперативне угруповання в межах операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю, передає РАР.

Ціллю операції стане навчання польського війська у Підляському воєводстві та створення резервів на випадок загострення ситуації, зазначив міністр.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що польський кордон перебуває під загрозою. Ми спостерігаємо тривалий тиск на польському кордоні, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких до цього заохочує білоруський режим. Він співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої держави", - сказав Блащак.

Міністр нагадав, що під керівництвом прикордонслужби триває операція "Гриф", яка спрямована на закриття кордону з Білоруссю. У ній візьмуть участь до чотирьох тисяч солдатів. Тепер буде створена група в межах операції Rengaw.

Нагадаємо, днями Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч польських солдатів: чотири тисячі будуть безпосередню захищати кордон, а шість тисяч перебуватимуть у резерві.

Тим часом ПВК “Вагнер” у Білорусі імітує прибуття найманців на кордон, аби розтягнути польські війська. Для цього близько 250 бойовиків здійснювали маневри. Інша проблема - нелегальні мігранти: 11 серпня велика група у складі 40 агресивно налаштованих іноземців намагалася перетнути польсько-білоруський кордон. Один із них був озброєний ножем, інші кидали каміння.