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​Греція приєдналася до декларації Групи семи щодо підтримки України

Вона стала 14-ю державою, яка підтримала гарантії безпеки.

​Греція приєдналася до декларації Групи семи щодо підтримки України
Фото: Посольство України у Греції

Греція приєдналася до декларації G7 щодо підтримки України.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, ця країна стала 14-ю, яка підтримала гарантії безпеки для нашої держави. 

"Дякую премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Наступним крок після цього документа є укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Консультації щодо угоди про гарантії безпеки учора, 11 серпня, розпочали Україна і Великобританія.

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