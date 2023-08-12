​Греція приєдналася до декларації Групи семи щодо підтримки України

Греція приєдналася до декларації G7 щодо підтримки України.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, ця країна стала 14-ю, яка підтримала гарантії безпеки для нашої держави.

"Дякую премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Наступним крок після цього документа є укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Консультації щодо угоди про гарантії безпеки учора, 11 серпня, розпочали Україна і Великобританія.