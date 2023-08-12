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У районі Куп'янська росіяни не мають тактичного успіху, - Череватий

Але вони намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

У районі Куп'янська росіяни не мають тактичного успіху, - Череватий
Сергій Череватий

У районі Куп'янська Харківської області росіяни не мають навіть тактичного успіху. 

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Довгий час вони не можуть досягти там істотного прогресу, навіть на тактичному рівні. Наше угруповання посилили резервами. Ми знаємо керівників підрозділів росіян та їхні плани, виходячи з цього ведемо оборону", — сказав Череватий.

За його словами, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту. У районі Синьківки та Іванівки за добу було вісім атак, 328 обстрілів та 10 авіанальотів. Ворог втратив 69 людей убитими, 97 пораненими, два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет та командно-спостережний пункт.

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку росіяни зосередили десантників, мотострілецькі та танкові бригади, штурмові загони "Шторм-Z" із карних злочинців, війська тероборони та бойовий армійський резерв.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Синьківки та Іванівки Харківської області. 

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