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У Чорному морі відсутні російські ракетоносії

На бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі.

У Чорному морі відсутні російські ракетоносії
Фото: bulgarianmilitary.com

У Чорному морі Росія станом на ранок 12 серпня не тримає носіїв крилатих ракет «Калібр».

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі; в Азовському морі - 1 ворожий корабель", - ідеться в повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 27 суден,  з них 6 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 18 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.

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Нагадаємо, що станом на ранок п’ятниці, 11 серпня, Росія вивела у Чорне море 10 кораблів. Серед них не було жодного ракетоносія.

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