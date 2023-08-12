В Одесі відкрили пляжі

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Очільник ОВА Олег Кіпер підписав з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

В Одесі офіційно відкрито шість пляжів. З часом список відкритих пляжів буде доповнюватися.

Пляжі будуть працювати з 08:00 до 20:00. При цьому заборонено плавати та перебувати на пляжі під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів.

На відкритих зонах купання повинен бути рятувальний човен, захисні огорожі з сіток від вибухонебезпечних предметів, які можуть бути у морі. При цьому вихід у Чорне море будь-яких човнів заборонено, крім рятувальних служб.

Раніше повідомлялось, що Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Зазначимо, що ОК "Південь" регулярно попереджає про надзвичайно високу мінну небезпеку узбережжя та прибережних вод, посилену наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря теж може призвести до додаткового збільшення мін.