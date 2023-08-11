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Італія допоможе відбудувати Свято-Преображенський собор в Одесі

Італійський уряд залучив для цього два найавторитетніші культурні центри країни.

Італія допоможе відбудувати Свято-Преображенський собор в Одесі
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що італійський уряд залучив два найавторитетніші культурні центри країни – Міланську Трієнале та Музей MAXXI у Римі, щоб "зібрати кращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні зробити свій внесок у реставрацію Спасо-Преображенського собору".

Раніше делегація комісії із закордонних справ і в справах громад Палати депутатів Італійської Республіки відвідала Одесу, де ознайомилася з наслідками нічного ракетного удару. А 29 липня місто відвідала місія ЮНЕСКО.

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Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок атаки пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Раніше також повідомлялося, що Греція буде допомагати у відновленні пошкоджених росіянами одеських памʼяток архітектури.

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