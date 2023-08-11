Жителька Одеси коригувала повітряні удари росіян по місту

За кожне виконане завдання зловмисниця отримувала "винагороду" – у гривневому еквіваленті близько 20 тисяч.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ. За регулярну грошову "винагороду" від окупантів їхня поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів". За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з ФСБ до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

Фото: СБУ

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у липні російські окупанти регулярно обстрілювали будівлі, портову інфраструктуру та пам’ятки культури Одеси.

Так, 23 липня ворог вдарив по місту ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Є влучання по храму, портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.