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Шахрай створив клон відомого Telegram-каналу і привласнив 3 млн гривень донатів на армію

Кіберполіцейські шукають усіх постраждалих від шахрайських дій.

Шахрай створив клон відомого Telegram-каналу і привласнив 3 млн гривень донатів на армію
Фото: МВС України

Миколаївські правоохоронці затримали шахрая, який привласнив близько 3 млн гривень, створивши фальшивий Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, 23-річний мешканець Кривого Рогу створив канал у Telegram, що повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією.

Фото: МВС України

Він копіював повідомлення про збір на підтримку армії, міняв номер банківської картки або посилання "банки зборів" та додавав власні банківські рахунки у фейковому каналі.

"Зловмисник встиг привласнити близько 3 млн гривень. Кошти чоловік витрачав на власні потреби та розваги", – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС України

На рахунки шахрая здійснили перерахунки близько ста людей. Розслідування триває. Кіберполіцейські встановлюють й інших потерпілих від шахрайських дій правопорушника.

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Нагадаємо, у Києві поліціянти викрили шахрайський call-центр, який ошукав людей на понад мільйон гривень.

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