У приміщеннях "Київзеленбуд" проходять обшуки

Національна поліція прийшла з обшуками до службових приміщень "Київзеленбуду". В КМДА заявили, що працівники комунального об’єднання сприяють слідству.

Обшуки проводять співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві. Чого саме вони стосуються – поки невідомо.

"КО «Київзеленбуд» надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, в квітні справу проти одного з експосадовців "Київзеленбуд" відправили до суду. За даними слідства, заступник директора під час капітального ремонту Куренівського парку у 2018-2019 роках на підставі актів прийому виконаних робіт, в яких було значно завищено вартість використаних матеріалів, підписав відповідні документи щодо перерахунку грошей приватному підприємству. Бюджет Києва зазнав збитків майже у 800 000 грн.