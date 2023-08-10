Підрозділи бригад Гвардії наступу мають успіх на Мелітопольському напрямку

На Мар'їнському та Бердянському напрямках нацгвардійці продовжують утримувати займані рубежі.

Підрозділи бригад Гвардії наступу продовжують наступ на Мелітопольському напрямку у складі ударних угруповань Сил оборони, маючи частковий успіх.

Про це повідомили у МВС.

На Сіверському напрямку противник в складі двох механізованих відділень намагався здійснити наступальні дії на позиції одного з підрозділів бригади “Рубіж”. Атака була відбита, противник має втрати.

На Лиманському напрямку підрозділи Нацгвардії продовжують утримувати займані рубежі. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії, які виявилися безрезультатними.

На Мар'їнському та Бердянському напрямках нацгвардійці під щільними обстрілами противника продовжують утримувати займані рубежі, чим забезпечують успішний наступальний рух підрозділів ЗСУ.

На Херсонському напрямку підрозділи Нацгвадії продовжують стабілізаційні дії та завдання для підтримки Сил оборони.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що бригади “Гвардії наступу” вже виконують завдання на фронті.