Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти 21 раз за добу били по Донеччині, є загиблий та поранений

Росіяни обстріляли 16 населених пунктів області.

Окупанти 21 раз за добу били по Донеччині, є загиблий та поранений

Минулої доби, 9 серпня, окупаційні війська 21 раз атакували цивільне населення Донеччини. Ворог застосував авіацію, ОТРК "Іскандер", РСЗВ "Ураган", "Торнадо-С", "Смерч", "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Миколаївка, Часів Яр, Торецьк, селище Очеретине, Зарічне, Велика Новосілка, Курахівка, села Богоявленка, Максимівка, Миколаївка, Райське, Семенівка, Времівка, Іллінівка. Внаслідок атак пошкоджені 16 цивільних об’єктів.

Ракету "Іскандер" окупанти спрямували на селище Зарічне, вбили двох мирних мешканців. Зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С". Пошкоджено дві оселі та ЛЕП. З артилерії окупанти гатили по Миколаївці Костянтинівської громади, поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин, господарча споруда.

Унаслідок ворожих атак загинула людина у Часовому Ярі та поранену в Курахівці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies