Минулої доби, 9 серпня, окупаційні війська 21 раз атакували цивільне населення Донеччини. Ворог застосував авіацію, ОТРК "Іскандер", РСЗВ "Ураган", "Торнадо-С", "Смерч", "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Миколаївка, Часів Яр, Торецьк, селище Очеретине, Зарічне, Велика Новосілка, Курахівка, села Богоявленка, Максимівка, Миколаївка, Райське, Семенівка, Времівка, Іллінівка. Внаслідок атак пошкоджені 16 цивільних об’єктів.

Ракету "Іскандер" окупанти спрямували на селище Зарічне, вбили двох мирних мешканців. Зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С". Пошкоджено дві оселі та ЛЕП. З артилерії окупанти гатили по Миколаївці Костянтинівської громади, поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин, господарча споруда.

Унаслідок ворожих атак загинула людина у Часовому Ярі та поранену в Курахівці.

Нагадаємо, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою.