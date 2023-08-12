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Під час нічної атаки збито три з пʼяти ударних безпілотників

Їх знищили в Запорізькій області. 

Уночі російська армія атакувала пʼятьма ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Три з них вдалося збити. Про це повідомили в Повітряних силах. 

"Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА «Shahed-136/131». Три «шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, що вдень 11 серпня російська армія била по українцях аеробалістичними ракетами "Кинджал". Одну ракету вдалося збити. У Києві уламки впали в двох районах міста.

Три інші ракети вдарили по цивільних обʼєктах в Іван-Франківській області. Влучання – біля аеродрому. Росіяни хотіли поцілити в українських пілотів, які готувалася до відправки на тренування на винищувачах F-16. Одна з ракет влучила в будинок, унаслідок чого загинула восьмирічна дитина. 

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