В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина

Також є поранені.

Вранці 11 серпня в Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт.

Про це повідомляє очільниця обласної ОВА Світлана Онищук.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

“Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – повідомила Світлана Онищук.

Вона закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали "повітряних тривог".

За даними Офісу Генпрокурора, окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві під час російської атаки вранці 11 серпня уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, дачного кооперативу та дах будинку. Падіння зафіксовано на території двох районів – Оболонського і Дніпровського.