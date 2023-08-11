Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
Валерій Пекар: «У всіх є один великий страх – страх, що після перемоги все буде так само, як і до перемоги»
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
У Львові на Личаківському військовому цвинтарі виявили понад 600 останків
У Львові на Личаківському військовому цвинтарі виявили понад 600 останків
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
ГоловнаСуспільствоВійна

В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина

Також є поранені.

В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Вранці 11 серпня в Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт.

Про це повідомляє очільниця обласної ОВА Світлана Онищук. 

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

“Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – повідомила Світлана Онищук. 

Вона закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали "повітряних тривог". 

За даними Офісу Генпрокурора, окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині. 

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві під час російської атаки вранці 11 серпня уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, дачного кооперативу та дах будинку. Падіння зафіксовано на території двох районів – Оболонського і Дніпровського. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies