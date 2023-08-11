Перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа, – WP

Союзники України бачать F-16 ключовим інструментом довгострокової оборони країни, тоді як Києв вважає ці винищувачі критично важливими для поточної боротьби з агресором.

Очікується, що перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа, пише The Washington Post із посиланням на високопоставлених українських урядових та військових чиновників.

Такі прогнози чиновники роблять на тлі серії відтермінувань початку тренувальних програм.

Існує розбіжність між прихильниками України, які бачать F-16 ключовим інструментом довгострокової оборони країни, та Києвом, який відчайдушно вимагає, щоб літаки були поставлені якомога швидше, вважаючи їх критично важливими для поточної боротьби з окупаційними російськими військами.

Президент США Джо Байден, після того, як понад рік відхиляв апеляції України щодо F-16, у травні змінив курс і заявив, що підтримує ідею навчання українських пілотів на реактивних літаках і підтримує передачу іншим країнам. Данія та Нідерланди зголосилися очолити тренування, що породило надію серед чиновників у Києві, що літаки захищатимуть український повітряний простір уже у вересні.

Це була знайома модель для України та її головного військового спонсора, Сполучених Штатів, які неодноразово відхиляли українські прохання лише для того, щоб пізніше поступитися.

Але після того, як початок навчання кілька разів відкладався, тепер Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без винищувачів, які, за прогнозами чиновників у Києві, мають забезпечити значну військову перевагу на тлі повільного контрнаступу та допоможуть краще захистити цивільне населення від регулярних російських ракетних ударів.

Невелика кількість європейських союзників наполягає надати Україні максимальні можливості для її оборони, а адміністрація Байдена, на сьогоднішній день найбільший донор військового обладнання, обережно зважує наступні кроки.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний розкритикував західних партнерів за те, що вони очікують від українських сил проведення широкомасштабного контрнаступу без сучасної авіації. Без таких винищувачів, як F-16, кажуть українські чиновники, вони не можуть конкурувати в небі.

Українські солдати на передовій стверджують, що низьколітаючим російським вертольотам вдалося атакувати їхні наземні сили частково тому, що Україна не в змозі їм протистояти.

Лише шість пілотів, приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший раунд навчання, за словами двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською, за словами чиновників, вони повинні спочатку відвідати чотиримісячні уроки англійської мови в Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними літаками. Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може бути менш досконалим у англійській мові, оскільки, за словами українських чиновників, Данія попросила навчати цілі екіпажі разом, а не лише пілотів.

Це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку, на січень, повідомили українські чиновники. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова через шість місяців або приблизно наприкінці наступного року.

"Це називається затягування", – сказав один український чиновник. Обидва українські чиновники заявили, що вони не бажають надто критикувати своїх союзників із США та Європи, боячись здатися невдячними.

Ще 20 українських пілотів готові до навчання англійською мовою, повідомили офіційні особи США, додавши, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони виконують вильоти на літаках радянської розробки та стріляють французькими SCALP і британськими ракетами Storm Shadow.

Генерал Сергій Голубцов, начальник авіації ВПС України, розповів The Washington Post, що в перервах між вильотами українські пілоти протягом останнього року проходили онлайн-курси англійської мови.

"Буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку льотного та наземного персоналу з термінології, необхідної для підготовки F-16. Навчати пілотів та інший персонал в Україні цій термінології не було можливості через відсутність досвіду роботи з такою термінологією", – сказав Голубцов.

За його словами, оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не займе багато часу".

Голубцов каже, що F-16 оснащені потужним радаром, який дозволить Україні ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній парк винищувачів України, який включає радянські часи МіГ-29 і Су-27.

Україна також зможе розгорнути надані Сполученим Королівством протикорабельні ракети Harpoon з F-16 – таких можливостей Київ наразі не має – для націлювання на ВМС Росії, які регулярно запускають ракети з Чорного моря.

Високошвидкісні протирадіаційні ракети, або HARM, які США надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16, сказав Голубцов. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи прицілювання їх ефективність істотно обмежена", – сказав він.

Речник Міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк ван де Бек сказав, що основною проблемою тренування українських пілотів є нестача навчально-тренувальних літаків F-16 у Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають у процесі переходу на більш досконалі F-35 і переключили фокус навчання з F-16.

При цьому українські офіційні особи замислюються, чому Сполучені Штати, маючи набагато більшу кількість інструкторів, не проводять навчання на авіабазі Люк в Арізоні, де понад 400 американських пілотів щороку навчаються керувати F-16. Ця програма триває сім місяців.

На початку цього року на базі армії в Оклахомі українців навчали керувати американською системою протиповітряної оборони Patriot.

Водночас офіційні особи США кажуть, що Україна наразі висунула лише вісім пілотів. Офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, щоб дати відверту оцінку тренувальних зусиль, сказав, що адміністрація Байдена нещодавно отримала список імен пілотів.

"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і приблизно два десятки інших, які, як нам сказали, потребують додаткового навчання англійської мови, перш ніж пілоти зможуть рухатися вперед", – сказав чиновник.

Ці невеликі цифри викликали питання у Вашингтоні про те, наскільки Київ готовий запустити таку амбітну програму в розпал екзистенційної боротьби.

Хоча адміністрація заявила, що швидко схвалить передачу літаків Україні країнами-партнерами, як тільки ці угоди будуть готові, як того вимагає законодавство США, вона не повідомила, чи буде вона потенційно проводити навчання F-16 на території США.

Тим часом Велика Британія, яка не літає на F-16, планує забезпечити наземну підготовку та початкову льотну підготовку для українських пілотів, заклавши основу для більш спеціалізованої підготовки, яку очолюють уряди Нідерландів і Данії. Британський чиновник сказав, що британський уряд запропонував навчати українських пілотів на Typhoon, двомоторному винищувачі Королівських ВПС, але Київ вирішив зосередитися на F-16.

Як і Сполучені Штати, британський уряд розглядає F-16 як частину довгострокових зусиль з розвитку військової могутності України.

Хоча очікується, що бойова підготовка для найдосвідченіших українських пілотів триватиме шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка потребуватиме більше двох років навчання, включаючи уроки англійської мови.

Нагадаємо, на початку серпня президент України заявив, що цього місяця почнеться тренування українських пілотів на F-16.

В кінці липня видання Politico повідомляло, що західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів на F-16. На той час у ЄС висловили сподівання, що навчання може розпочатися цього літа.