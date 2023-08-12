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У Мелітополі росіяни посилили перевірки у транспорті

Загарбники вимагають у пасажирів показати паспорти РФ.

У Мелітополі росіяни посилили перевірки у транспорті
Фото: EPA/UPG

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі російські загарбники проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Ворожі “поліцаї” організовують рейди у громадському транспорті.

Росіяни називають це “перевіркою громадського транспорту на безпеку”. Однак першочергово під час зупинки автобусів окупанти перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів. 

Зокрема, загарбники вимагають показати паспорти РФ, перевіряють документи, телефони, а також вміст сумок та кишень.

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Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.

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