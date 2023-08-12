У Мелітополі росіяни посилили перевірки у транспорті

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі російські загарбники проводять операцію з пошуку місцевого підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворожі “поліцаї” організовують рейди у громадському транспорті.

Росіяни називають це “перевіркою громадського транспорту на безпеку”. Однак першочергово під час зупинки автобусів окупанти перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів.

Зокрема, загарбники вимагають показати паспорти РФ, перевіряють документи, телефони, а також вміст сумок та кишень.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.