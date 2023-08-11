Головне за день. П’ятниця, 11 серпня

Триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що евакуація відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей.

Місцева влада також розглядає можливість примусової евакуації дітей на відстані 7-10 кілометрів від лінії фронту, в тому числі з Куп’янська. Це рішення має ухвалити Рада оборони області та погодити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Синєгубова, в Куп’янській громаді залишається близько 12 тисяч людей.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс “Стріла” противника.

Водночас російські окупанти завдали п'ятьох ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал” (1 знищено) та ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних ударів та здійснив близько 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 серпня – в нашій новині.

Вранці 11 серпня в Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, повідомила очільниця обласної ОВА Світлана Онищук.

“Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – повідомила Світлана Онищук.

За даними Офісу Генпрокурора, окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині.

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Сьогодні близько 10 ранку росіяни випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Пуски здійснювалися з російських Тульської та Липецької областей. Одну ракету вдалося збити, повідомили Повітряні сили.

"Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", – зазначили в повідомленні.

Одну ракету вдалося збити в Київській області, решта – вдарили неподалік аеродрому.

Перемовини із американськими партнерами щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають.

Завдяки цим ракетам захисники змогли б бити по цілях противника по всій території України. Посол в США Оксана Маркарова у інтервʼю LB.ua висловила сподівання, що найближчим часом українці отримають таку можливість.

Головним пріоритетом у наданні озброєння залишається протиповітряна оборона. Зараз єдиним обмеженням є фізична наявність потрібних установок.

Ще одним пріоритетом є артилерія. Зараз Штати виробляють приблизно 24 000 артилерійських снарядів на місяць і планують збільшити виробництво до 80 тисяч упродовж наступного року. Проте, за словами Маркарової, навіть цього буде недостатньо, щоби забезпечити наші потреби повністю.

Докладніше – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню.

Кабмін вніс зміни до постанови, яка забороняла військовозобов'язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, перетинати кордон.

У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, що ці зміни внесли, аби уникнути "несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)".

Тепер військовозобов'язані українці, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, можуть виїжджати за кордон.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!