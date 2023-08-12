Енергобезпека: Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо реалізації Формули миру

Енергетична безпека та недопущення ескалації війни і повторення агресії - важливі пункти Формули миру президента Володимира Зеленського. П‘ята зустріч з представниками іноземних дипустанов була присвячена саме їм.

Про це у Телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До розмови долучилися представники 58 країн, зокрема й онлайн. На минулій зустрічі було 43 держави.

До зустрічі долучилися: прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцепрем‘єрміністр Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов та заступники Єрмака Ігор Жовква та Андрій Сибіга.

На зустрічі були посли й представники дипмісій Японії, Чехії, Словаччини, Польщі, Хорватії, Південно-Африканської Республіки, Великої Британії, Естонії, Ефіопії, Йорданії, Нідерландів, Португалії, Литви, Єгипту, Бразилії, Канади, Республіки Корея, Індії, Бельгії, Іспанії, Австрії, Фінляндії, Азербайджану, Норвегії, Швейцарії, Німеччини, Болгарії, Данії, Греції, ЄС, Ірландії, Італії, Латвії, Північної Македонії, Румунії, США, Туреччини, Угорщини, Франції, Чорногорії, Швеції, а також координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, спеціальний представник міністра закордонних справ Ісландії Торліндур К’яртанссон, екзарх Вселенського Патріархату в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) та тимчасово повірений у справах Апостольського нунція в Україні Йосеф Марамредді.

Представники Австрії, Бельгії, Алжиру, Португалії, Еквадору, Хорватії, Швейцарії, Гватемали, Греції, Ірландії, Ісландії, Угорщини, Азербайджану, Чорногорії, Нової Зеландії та Ефіопії вперше долучилися до розмов у такому форматі.

Учасники перемовин обговорили результати другої зустрічі на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу та міжнародних організацій в Джидді. Там країни підтвердили відданість принципам Статуту ООН та міжнародного права, на яких побудована Формула миру.

"Ми працюємо над спільним планом. Кожна країна може взяти лідерство щодо впровадження або якихось окремих, або всіх десяти пунктів Формули. І більшість з присутніх держав вже визначили пріоритети та свою роль у впровадженні цих пунктів. Від України будуть представники щодо кожного з пунктів Формули миру, які забезпечуватимуть максимальну підтримку процесу їх реалізації", - написав Єрмак.

Пункт Формули про енергетичну безпеку - це унеможливлення використання енергетики в якості зброї, що робить Росія сьогодні. Кремль почав тиснути на Європу шляхом збільшення цін на енергоносії в шість разів із початку війни в Україні, але Україна зробила все для того, щоб зламати залежність від російських енергоресурсів. Однак Росія продовжує свої атаки на українську енергетику. Агресор планує створити гуманітарну катастрофу, позбавляючи мільйони українців доступу до базових ресурсів під час зими, пояснив Єрмак.

Також окремо обговорили з партнерами пункт Формули, який присвячений гарантіям безпеки для України. Вже 13 держав приєдналися до Спільної декларації щодо підтримки України. З США та Великою Британією були розпочаті перемовини щодо двосторонніх угод з безпекових гарантій. Усі країни, які підтримали Спільну декларацію або приєднаються до неї в майбутньому, автоматично стають учасницями робочої групи з питань безпекових гарантій. Координаторами можуть бути представники США та Великої Британії.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Саудівській Аравії учасники саміту сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського.

Україна і Великобританія 11 серпня розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки.