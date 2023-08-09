Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Ботсвани зміцнення двосторонніх відносин із Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з колегою із Ботсвани Лемогангом Квапе.
Про це йдеться в дописі Кулеби у Х (екствітер).
Під час розмови міністрів ішлося про кроки щодо зміцнення двосторонніх відносин.
"Ми також зосередилися на співпраці у міжнародних організаціях", - додав Кулеба.
I had a call with Botswana’s Foreign Minister Lemogang Kwape to discuss steps to strengthen bilateral relations. We also focused on cooperation in international organisations.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 9, 2023
Нагадаємо, українська сторона започаткувала системну співпрацю з Африканським Союзом та відкриватиме в Африці нові посольства. Глава українського МЗС нещодавно обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї і здійснив перший в історії дипломатичний візит до Ліберії.