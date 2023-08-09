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Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Ботсвани зміцнення двосторонніх відносин із Україною

Також міністри зосередилися на співпраці у міжнародних організаціях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з колегою із Ботсвани Лемогангом Квапе.

Про це йдеться в дописі Кулеби у Х (екствітер).

Під час розмови міністрів ішлося про кроки щодо зміцнення двосторонніх відносин.

"Ми також зосередилися на співпраці у міжнародних організаціях", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, українська сторона започаткувала системну співпрацю з Африканським Союзом та відкриватиме в Африці нові посольства. Глава українського МЗС нещодавно обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї і здійснив перший в історії дипломатичний візит до Ліберії.

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