Торохтія і Гунька виключили зі складу "Слуги народу"

Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили зі складу фракції "Слуга народу". Перший виїжджав під час воєнного стану за кордон, а його родина купувала елітну нерухомість та авто, хоча парламентар при цьому отримував компенсації з бюджету. Другий був спійманий на хабарі.

Голова фракції Давид Арахамія заявив, що всі юридичні процедури для виключення цих депутатів завершені. Про це він написав у Теlegram, прикріпивши фотографії звернень на імʼя спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Фото: Давид Арахамія у Telegram

Фото: Давид Арахамія у Telegram

"Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", – запевнив він.

Про подорожі Торохтія та дорогі покупки його дружини Аліни було відомо ще з травня – завдяки журналістським розслідуванням. Bihus info зробили про це подружжя два розслідування. У другому йшлося про те, що нардеп і дружина були у Болгарії, Еміратах, Греції, Туреччині та Катарі. Загалом Торохтій від початку повномасштабного вторгнення і до червня 2023 вісім разів був за кордоном. Його не було в Україні три місяці. Під час повномасштабного вторгнення Левченко також стала власницею автомобілів та нерухомості. Левченко після розслідування була звільнена з ДП "Антонова", де вона була радницею в.о. директора.

Якщо з іншими депутатами-"туристами" в СН розбиралися оперативніше, то Торохтія виключати не поспішали. Днями Арахамія в інтервʼю журналістам пояснював це тим, що парламентар виїжджав у відпустку тоді, коли це ще дозволяло законодавство. А про елітні покупки керівник фракції сказав, що їх робила дружина депутата, а за мораллю дружин депутатів він слідкувати не може. Загалом Арахамія сказав, що стосовно виключення Торохтія "був тиск" і маніпуляції, щоб ще більше зменшити фракцію "Слуга народу".

Однак уже через декілька днів Арахамія змінив риторику щодо Торохтія і, крім уже відомих про нього фактів, сказав, що той отримував компенсації із державного бюджету в той час як його сімʼя купувала елітне майно.

Анатолій Гунько, якого також виключили з фракції, цього вівторка був спійманий на хабарі. Його затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі $85 000. Ці гроші він вимагав за надання підприємцю землі в обробку. Загалом він і пособники за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств зловмисники вимагали 221 000 доларів хабара.

Торохтій – списочник, а виключення з фракції може стати підставою для втрати мандату. Гунько – мажоритарник, пройшов на довиборах з округу, де головним опонентом був Олег Ляшко. Однак через підозру в кримінальному злочині він уже арештований, хоча може вийти під заставу в 30 млн.