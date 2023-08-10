Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту закликав довічно дискваліфікувати російську фехтувальницю Смірнову

МОК закликав міжнародні федерації до делікатності у ситуаціях з українськими та "нейтральними" спортсменами.

Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту закликав довічно дискваліфікувати російську фехтувальницю Анну Смірнову, повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Проект постанови пропонує Міжнародній федерації фехтування (FIE) повністю скасувати дискваліфікацію для українки Ольги Харлан, залучити всіх осіб, причетних до дискваліфікації Харлан, до відповідальності, а також довічно дискваліфікувати Смірнову.

Нагадаємо, Харлан перемогла Смірнову (15:7) у першому колі на ЧС-2023 в Мілані, а після поєдинку відмовилась потиснути суперниці руку, за що українку дискваліфікували.

Раніше Федерація фехтування України звернулася до FIE з вимогою позбавити росіянку нейтрального статусу та усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) особисто запросив Харлан до участі в Олімпіаді-2024 як виняток, оскільки через свою нинішню дискваліфікацію вона недоотримає очки, які дозволили б їй завоювати олімпійську ліцензію спортивним шляхом.