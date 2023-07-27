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Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)

Спочатку судді зарахували перемогу. Але пізніше стало відомо про дискваліфікацію.

Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фото: Скріншот відео

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Сірнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент, перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

За правила Міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання означає виключення зі змагань, а поєдинок вважається незакінченим. Однак, судді не змінили свого рішення і Харлан пройшла у наступний раунд.

Смірнова перебувала на доріжці понад 50 хвилин після завершення поєдинку в очікуванні рішення. Однак, її "протест" нічим не закінчився.

Оновлено. Пізніше видання Tribuna із посиланням на журналіста Євроспорту Марко Аркарі повідомило, що українську шаблістку Ольгу Харлан таки дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

Однак тепер у сітці змагань значиться, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

Напередодні, що Харлан була заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії.

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