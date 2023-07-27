На Донеччині на хабарі викрито керівника одного з районних ТЦК та працівника поліції, – Офіс Генпрокуратура

Слідство встановило, що підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби.

Правоохоронці повідомили про підозру працівнику поліції і керівнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Донеччині за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби. Вони займалися пошуком "клієнтів". Після цього поліцейський передавав їхні персональні дані керівнику одного з районних ТЦК та СП.

В подальшому воєнком підробляв та видавав тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надання таких "послуг" для трьох чоловіків оцінили в 57 тисяч грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили, що в Чернівецькій, Волинській та Дніпропетровській областях на хабарах затримали посадовців територіальних центрів комплектування. Вони за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути призову або отримати відстрочку.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав невтішними результати перевірки воєнкомів. Він сказав, що "комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства”.

Нещодавно у Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова, у якого раніше журналісти знайшли маєток у Іспанії. Працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Тим часом НАЗК упродовж трьох місяців перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність. Йдеться про сотні керівників центрів комплектування.