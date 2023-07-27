Ворог влучив керованою авіабомбою поруч з житловою багатоповерхівкою на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – написав Синєгубов.

Фото: МВС

За його даними, загинула жінка 74 років. Ще три жінки та один чоловік отримали поранення. Їхній стан середньої тяжкості.

Також очільник ОВА повідомив, що вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Сталися лісові пожежі, у с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У с. Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили. Серед іншого, росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ.

Також Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий. Окупанти вдарили "калібрами" з підводного човна.