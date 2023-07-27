Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Візія нової країни
Візія нової країни
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог влучив керованою авіабомбою поруч з житловою багатоповерхівкою на Харківщині, є загибла та поранені

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені.

Ворог влучив керованою авіабомбою поруч з житловою багатоповерхівкою на Харківщині, є загибла та поранені
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Ворог влучив керованою авіабомбою поруч з житловою багатоповерхівкою на Харківщині. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – написав Синєгубов.

Фото: МВС

За його даними, загинула жінка 74 років. Ще три жінки та один чоловік отримали поранення. Їхній стан середньої тяжкості.

Також очільник ОВА повідомив, що вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Сталися лісові пожежі, у с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У с. Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих. 

Нагадаємо, на Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили. Серед іншого, росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ.

Також Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий. Окупанти вдарили "калібрами" з підводного човна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies