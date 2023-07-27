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Сили оборони продовжують наступ на північ і південь Бахмута, – речник Генштабу

Мають успіхи в районі Старомайорська. 

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть засоби контрбатарейної боротьби, вражають цілі ворога артилерією.

Оборонці мали успіх у районі Старомайорська. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. 

Ворог продовжує чинити спротив.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", – додав Ковальов. 

Захисники продовжують стримувати наступ ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках. За добу було понад 25 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, що вчора росіяни завдали масованого ракетного удару. За день ППО знищила 40 ракет. Уночі ворог вдарив по портовій інфраструктурі Одеської області. Є влучання. 

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