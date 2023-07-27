У Вінницькій області внаслідок вчорашньої атаки поранені пʼятеро, в Одеській вночі загинув цивільний, – ОВА

На Хмельницьку область вчора ввечері ворог спрямував чотири "Кинджали". Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто. Вночі під час повітряної тривоги область знову була під прицілом ворога. "Шахеди", запущені рф, були знищені силами та засобами Повітряних Сил. Про це йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській за добу був один обстріл (25 вибухів). Із мінометів росіяни били у Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Учора вдень у передмісті Вінниці було збито дві ракети "Калібр". Уламки одної впали в районі готельного комплексу, другої – тепличного господарства. Постраждали пʼятеро осіб. Усім надана необхідна медична допомога.

У Сумській вночі та вранці було зафіксовано чотири обстріли (16 вибухів). Обстріляно чотири населених пункти у Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 96 вибухів. Обстріляно 10 населених пунктів у шести громадах області: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

У Луганській із двох боків атакували росіяни на нашій ділянці фронту, але українські військові втримали позиції. Ворог не досяг успіху ані південніше Новоселівського, ані поблизу Діброви. За добу противник здійснив 125 обстрілів (656 снарядів): з ракетних систем залпового вогню – сім, артилерійських – 47, танкових – 11, з безпілотників – пʼять, авіаційний – один.

У Харківській минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по Ківшарівці. Зафіксовано влучання поруч з пʼятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній девʼятиповерховий будинок. Загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік. Наразі ДСНС розбирає завали. Вночі атакували Великий Бурлук – зафіксовано влучання ракетою С300 у будівлю колишньої санстанції. Будівля зазнала пошкодження, сталася пожежа. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Охримівки та Колодязного. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли. У Івашках вчора мінометним обстрілом пошкоджено будівлю Івашківського ліцею. Внаслідок обстрілу Перовського з мінометів пошкоджено електропідстанцію.

У Запорізькій за минулу добу військові рф здійснили 72 удари по 19 населених пунктах. Зафіксовано 64 артилерійські обстріли по Залізничному, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Малинівці, Кам'янському, Степовому, Приморському та інших прифронтових селах. Крім цього, ворог здійснив авіаційні удари по Оріхову, Новодарівці, Преображенці, Малій Токмачці та П'ятихатках, РСЗВ-обстріли по Оріхову та Новодарівці й атакував Гуляйполе використовуючи БпЛА. У результаті ворожих обстрілів надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Без постраждалих.

У Кіровоградській вчора ввечері над областю ППО знищила чотири ракети. Обійшлося без руйнувань і людських жертв. Під час нічної тривоги – без надзвичайних ситуацій.

У Дніпропетровській вчора ввечері оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали. Також ворог атакував Нікополь важкою артилерією. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Побиті три житлові будинки, авто, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена. Минулося без жертв. Вночі російська армія гатила по Нікопольському району. Обстріляла район сім разів. З важкої артилерії росіяни поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта та церква. Побиті два двопоповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Люди не постраждали. Атакував агресор область і безпілотником. Та захисники з ПвК "Схід" його збили.

У Донецькій за добу під вогнем окупантів були 16 населених пунктів області: Часів Яр, Торецьк, Красногорівка, Залізне, Курахове, Нью-Йорк, Очеретине, Велика Новосілка, Макарівка, Соловйове, Благодатне, Васюківка, Іванівське, Білокузьминівка, Новомихайлівка, Кліщіївка. Пошкоджено 28 житлових будинків (з них два – багатоквартирних), цивільний автомобіль, електропідстанція. За добу по області: одна людина загинула, девʼять поранено.

В Одеській вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі. "Калібри" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Миколаївській вчора ворог здійснив мінометний обстріл, сьогодні зранку – артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також вчора було зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу окупанти здійснили 40 обстрілів (243 снаряди), з них по Херсону – один артилерійський обстріл (три снаряди). Влучання в райони 19 населених пунктів області, будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств у Бериславському районі. Жертв та поранених серед населення немає.

Нагадаємо, що по Одеській області ворог активно бʼє з 17 липня, після односторонньої заяви про вихід із "зернової угоди". Цілять росіяни в зерно, портову та іншу цивільну інфраструктуру включно з багатоповерхівками.