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Суперник "Динамо" в Лізі конференцій пожертвує Україні медикаменти на суму $1,8 мільонів

Компанія-власник "Аріса" зробить благодійну пожертву для України.

Суперник "Динамо" в Лізі конференцій пожертвує Україні медикаменти на суму $1,8 мільонів
Фото: dreamleaguesoccerkits.com

Сьогодні "Динамо" зіграє на виїзді проти грецького "Аріса" перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.

Перед цім поєдинком компанія-власник команди з Салонік Amani Swiss вирішила зробить благодійний вчинок і пожертвувати нашій країні медикаментів на суму в 1,8 млн доларів.

"Офіційне оголошення відбудеться на спеціальній церемонії у четвер, 10 серпня, о 17:00 у готелі Porto Palace за присутності Президента та керуючої директорки Amani Swiss Ірини Каріпідіс, посла України в Греції Сергія Шутенка та Генерального консула України в Салоніках", - йдеться в заяві пресслужби клубу.

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Amani Swiss - грецька багатопрофільна компанія, що працює в різних сферах, зокрема, технології, охорони здоров'я, туризмі, готельному бізнесі і нерухомісті.

Матч "Аріс" - "Динамо" відбудеться о 21:15 за київським часом.

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