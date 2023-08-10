Суперник "Динамо" в Лізі конференцій пожертвує Україні медикаменти на суму $1,8 мільонів

Сьогодні "Динамо" зіграє на виїзді проти грецького "Аріса" перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.
Перед цім поєдинком компанія-власник команди з Салонік Amani Swiss вирішила зробить благодійний вчинок і пожертвувати нашій країні медикаментів на суму в 1,8 млн доларів.
"Офіційне оголошення відбудеться на спеціальній церемонії у четвер, 10 серпня, о 17:00 у готелі Porto Palace за присутності Президента та керуючої директорки Amani Swiss Ірини Каріпідіс, посла України в Греції Сергія Шутенка та Генерального консула України в Салоніках", - йдеться в заяві пресслужби клубу.
Amani Swiss - грецька багатопрофільна компанія, що працює в різних сферах, зокрема, технології, охорони здоров'я, туризмі, готельному бізнесі і нерухомісті.
Матч "Аріс" - "Динамо" відбудеться о 21:15 за київським часом.