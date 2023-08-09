Перша, друга та третя ракетки України поступилися на старті турніру в Канаді

Перший раунд тенісного турніру в Монреалі не змогли подолати Еліна Світоліна (№26 WTA), Ангеліна Калініна (№27 WTA) та Марта Костюк (№32 WTA), які поступилися американці Даніель Роуз Коллінс (№48 WTA) - 2:6, 2:6, Слоан Стівенс (№38 WTA, США) – 4:6, 6:7 (2-7) і китаянці Цинь Вень Чжен (№24 WTA) - 2:6, 6:1, 3:6 відповідно.

Україна ще зберігала своє представництво на турнірі в особі Лесі Цуренко (№44 WTA), яка успішно подолала кваліфікаційний бар'єр. Але перед матчем 1/32 фіналу проти хорватської тенісистки Петри Мартич (№35 WTA) українка знялася з турніру. Причина невідома.