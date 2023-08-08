Збірна України дізналася суперників з відборі Євробаскету-2025

Перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи будуть зіграні у лютому 2024 року.

Чоловіча національна збірна України з баскетболу дізналась суперників по кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.

За підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, команда Віталія Степановського потрапила в групу А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох "вікон": 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Календар матчів відбору ФІБА визначить в найближчий час.

На чемпіонат Європи вийдуть кращі три команди з квартету. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Господарі Євробаскету-2025 не можуть потрапити один з одним в одну групу.

Зазначимо, бігмен збірної України Сергій Павлов отримав серйозну травму і не зможе взяти участь у майбутніх матчах прекваліфікації Олімпійських ігор-2024.

У контрольному поєдинку проти Ізраїлю (75:69) гравець порвав хрестоподібну зв'язку коліна.