Збірна України дізналася суперників з відборі Євробаскету-2025

Чоловіча національна збірна України з баскетболу дізналась суперників по кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.
За підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, команда Віталія Степановського потрапила в групу А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).
Календар матчів відбору ФІБА визначить в найближчий час.
На чемпіонат Європи вийдуть кращі три команди з квартету. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.
Господарі Євробаскету-2025 не можуть потрапити один з одним в одну групу.
Зазначимо, бігмен збірної України Сергій Павлов отримав серйозну травму і не зможе взяти участь у майбутніх матчах прекваліфікації Олімпійських ігор-2024.
У контрольному поєдинку проти Ізраїлю (75:69) гравець порвав хрестоподібну зв'язку коліна.