Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
ГоловнаСпорт

Збірна України дізналася суперників з відборі Євробаскету-2025

Перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи будуть зіграні у лютому 2024 року.

Збірна України дізналася суперників з відборі Євробаскету-2025
Збірна України з баскетболу
Фото: ФБУ

Чоловіча національна збірна України з баскетболу дізналась суперників по кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.

За підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, команда Віталія Степановського потрапила в групу А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох "вікон": 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Календар матчів відбору ФІБА визначить в найближчий час.

На чемпіонат Європи вийдуть кращі три команди з квартету. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Господарі Євробаскету-2025 не можуть потрапити один з одним в одну групу.

Зазначимо, бігмен збірної України Сергій Павлов отримав серйозну травму і не зможе взяти участь у майбутніх матчах прекваліфікації Олімпійських ігор-2024.

У контрольному поєдинку проти Ізраїлю (75:69) гравець порвав хрестоподібну зв'язку коліна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies