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Середа став срібним призером Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду.

Українець поступився лише китайцеві.

Середа став срібним призером Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду.
Олексій Середа
Фото: EPA/UPG

Олексій Середа став віце-чемпіоном Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду, що проходить у столиці Німеччини Берліні.

17-річний українець отримав 480.45 балів у стрибках із 10-метрової вежі, поступившись лише фавориту змагань, багаторазовому китайському чемпіону світу Ян Хао (537.25) та на 12.4 бала випередивши бронзового призера британця Ноа Уільямса.

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Раніше Середа завоював олімпійську ліцензію зі стрибків у воду з 10-метрової вежи на чемпіонаті світу з водних видів спорту в японській Фукуоці.

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