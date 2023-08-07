Середа став срібним призером Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду.

Олексій Середа став віце-чемпіоном Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду, що проходить у столиці Німеччини Берліні.

17-річний українець отримав 480.45 балів у стрибках із 10-метрової вежі, поступившись лише фавориту змагань, багаторазовому китайському чемпіону світу Ян Хао (537.25) та на 12.4 бала випередивши бронзового призера британця Ноа Уільямса.