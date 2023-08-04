Український арбітр відповів своєму колезі та співвітчизнику у підкупі

Український баскетбольний арбітр Борис Рижик прокоментував заяви свого співвітчизника та колеги Миколи Амбросова, який звинуватив двох рефері, зокрема Рижика, у спробі підкупу на одному з фінальних матчів Єврокубку у 2021 році.

“Я хочу, щоб усі знали, що звинувачення проти мене абсолютно безпідставні та брехливі. Мені дуже неприємно бачити, що моє ім’я пов’язують із такими претензіями.

Я вживатиму негайних судових заходів проти особи, яка вже була дискваліфікована на три роки, до вересня 2024 року, через причетність до корупційного арбітражу в Україні та подальшого створення підробленого листа з підробленими підписами від Федерації баскетболу України, що призвело до довічної заборони від Федерації займатиметься баскетболом”, - цетуэ Рижика sportarena.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Я повністю відданий баскетболу та його цінностям, і я щиро співпрацюватиму з відповідними органами влади в їх зусиллях розкрити правду. Я ціную ваше розуміння і терпіння, поки ми проходимо цей процес”, - додав арбітр.

Нагадаэмо, Амбросов, довічно дискваліфікований виконкомом ФБУ за корупцію та підробку документів.