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Малиновський - поза заявкою Марселя на матчі Ліги чемпіонів

Руслан, схоже, все таки покине клуб.

Малиновський - поза заявкою Марселя на матчі Ліги чемпіонів
Руслан Малиновський
Фото: ФК "Марсель"

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Марсель" українця Руслана Малиновського зіграє з кривдником "Дніпра-1" "Панатінаїкосом".

Команди опублікували свої заявки на двоматчеве протистояння між собою, повідомляє isport.ua.

У заявку "Марселя" потрапив 21 футболіст. Серед них знайшлося місце новачкам Ренану Лоді, П'єру-Емеріку Обамеянгу, Ісмаїле Сарру та Жоффрею Кондогбії. Водночас туди не потрапив Малиновський.

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Зазначимо, що провансальці не змогли заявити максимально можливу кількість доступних гравців через те, що не виконали умови щодо кількості місцевих вихованців.

Раніше повідомлялося, що у послугах Руслана зацікавлені клуб Серії А "Торіно" та турецький гранд "Бешикташ".

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