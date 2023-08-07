Малиновський - поза заявкою Марселя на матчі Ліги чемпіонів

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Марсель" українця Руслана Малиновського зіграє з кривдником "Дніпра-1" "Панатінаїкосом".

Команди опублікували свої заявки на двоматчеве протистояння між собою, повідомляє isport.ua.

У заявку "Марселя" потрапив 21 футболіст. Серед них знайшлося місце новачкам Ренану Лоді, П'єру-Емеріку Обамеянгу, Ісмаїле Сарру та Жоффрею Кондогбії. Водночас туди не потрапив Малиновський.

Зазначимо, що провансальці не змогли заявити максимально можливу кількість доступних гравців через те, що не виконали умови щодо кількості місцевих вихованців.

Раніше повідомлялося, що у послугах Руслана зацікавлені клуб Серії А "Торіно" та турецький гранд "Бешикташ".