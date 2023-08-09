Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСпорт

УЄФА направить наглядову раду на матч "Аріс" – "Динамо"

Поєдинок Ліги конференцій УЄФА відбудеться завтра.

УЄФА направить наглядову раду на матч "Аріс" – "Динамо"
Фото: УЕФА

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між грецьким "Арісом" та київським "Динамо" пройде під наглядом спостерігачів УЄФА.

Справа в тому, що перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЕКом та загребським "Динамо" фанати команд побилися, в результаті чого один уболівальник загинув, ще вісім осіб отримали поранення.

УЄФА спочатку скасував цей матч, а пізніше переніс його на інші дні. Ігри пройдуть в чотири дні. Перший матч відбудеться в Загребі 15 серпня, а у відповідь – в Афінах – 19 серпня. Матчі пройдуть без уболівальників.

Підписуйтесь на наш Google News

У зв'язку з цим інцидентом грецька влада побоюється за матч "Аріса". На гру планують приїхати 200 уболівальників київського "Динамо". Фанати Києва та Загребу дружать між собою.

Не виключено, що вболівальники хорватів також будуть на цій грі.

Зазначимо, матч "Аріс" – "Динамо" відбудеться 10 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies