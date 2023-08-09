УЄФА направить наглядову раду на матч "Аріс" – "Динамо"

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між грецьким "Арісом" та київським "Динамо" пройде під наглядом спостерігачів УЄФА.

Справа в тому, що перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЕКом та загребським "Динамо" фанати команд побилися, в результаті чого один уболівальник загинув, ще вісім осіб отримали поранення.

УЄФА спочатку скасував цей матч, а пізніше переніс його на інші дні. Ігри пройдуть в чотири дні. Перший матч відбудеться в Загребі 15 серпня, а у відповідь – в Афінах – 19 серпня. Матчі пройдуть без уболівальників.

У зв'язку з цим інцидентом грецька влада побоюється за матч "Аріса". На гру планують приїхати 200 уболівальників київського "Динамо". Фанати Києва та Загребу дружать між собою.

Не виключено, що вболівальники хорватів також будуть на цій грі.

Зазначимо, матч "Аріс" – "Динамо" відбудеться 10 серпня.