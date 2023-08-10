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На Кубку світу-2023 з шахів відбулося дербі українських сестер

Ганна та Марія Музичук не виявили переможницю у першій партії 1/8 фіналу.

На Кубку світу-2023 з шахів відбулося дербі українських сестер
Фото: worldcup2023.fide.com

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.

Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.

У відкритому турнірі до стадії 1/8 фіналу дійшли два українські гросмейстери – Василь Іванчук та Руслан Пономарьов, які зустрічаються з Вахапом Шаналом (Туреччина) та Ференцем Беркешем (Угорщина) відповідно.

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Іванчук першу партію зіграв унічию, а ось Пономарьов першу партію програв.

У жіночому Кубку світу до стадії 1/8 фіналу дійшли дві українки – сестри Ганна та Марія Музичук.

Сестри між собою розігрують путівку до чвертьфіналу. Перша партія завершилася внічию.

Переможець українського дербі в 1/4 фіналу зіграє з переможцем матчу Цзюй Веньцзюнь (Китай) - Петц Елізабет (Німеччина).

Зазначимо, що Марія у 1/32 фіналу перемогла співвітчизницю Анастасію Рахмангулову – 1,5:0,5, а Ганна з аналогічним рахунком переграла у 1/16 фіналу ще одну українку, ексчемпіонку світу Анну Ушеніну.

Фіналісти турніру та переможець матчу за третє місце отримають право на участь у турнірі претендентів, який пройде у 2024 році.

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